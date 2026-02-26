Skipr

Gelderse gemeenten blijven bouwen bij geitenboerderij ondanks risico’s

In de provincie Gelderland slaan gemeenten de waarschuwing van de GGD om niet te bouwen buurt geitenboerderijen in de wind.

Dat meldt Omroep Gelderland. De GGD waarschuwt als sinds 2016 dat omwonenden van geitenboerderijen een verhoogde kans hebben op longontsteking. Binnen een straal van 500 meter van de boerderij is die kans 73 procent groter, binnen een straal van een kilometer 19 procent. Sinds 2017 geldt er daarom in de provincies Gelderland en Noord-Brabant een stop op nieuwe geitenboerderijen en uitbreidingen van bestaande bedrijven.

Gemeenten slaan echter de adviezen van de GGD om niet meer te bouwen in de buurt van bestaande bedrijven in de wind. Alleen al in Gelderland zijn sindsdien toch 1800 woningen gebouwd binnen een straal van kilometer en ook bij nieuwbouwplannen lijken gemeenten zich weinig van de gevaren aan te trekken.

In het dorp Rossum in de gemeente Maasdriel zijn 120 nieuwe woningen gepland op nog geen 400 meter van een boerderij, waaronder ook woningen voor ouderen.

Desondanks zijn er alleen al in Gelderland al 1800 woningen gebouwd binnen een straal van een kilometer van een geitenhouderij. Wethouder De Graaf van de gemeente zegt tegen Omroep Gelderland dat het een politieke keuze was. De noodzaak om nieuwe huizen te bouwen woog zwaarder dan de gezondheidsrisico’s, vond de wethouder. Ook vond hij dat er nog teveel onduidelijkheid bestaat over hoe groot de risico’s nu eigenlijk zijn.

ANP

