Gelderse Vallei stap dichterbij elektronische gegevensuitwisseling

De Gelderse huisartsen (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei en in eerste instantie zeven thuiszorginstellingen (Zinzia, Vilente, Opella, Santé Partners, Norschoten, Charim en Icare) hebben tot nu toe de overeenkomst ondertekend. Het idee is dat andere vvt-organisaties in de regio op korte termijn ook aansluiten.

Goed afstemmen noodzakelijk

Dankzij het platform is de Gelderse Vallei de eerste regio in Nederland die de zorg en gegevens voor betrokkenen inzichtelijk kan maken, conform de afspraken tussen zorgverleners en patiënten. Zorgverleners hebben zo de beschikking over de meest recente behandelwensen en -grenzen van de patiënt.

“Elke zorgorganisatie is een schakel in het zorgnetwerk van de patiënt. Goed met elkaar afstemmen is daarom noodzakelijk om de zorg goed te organiseren. Het gemakkelijk uitwisselen van gegevens gaat ons helpen dat nog beter te doen. En uiteindelijk draagt dit ook bij aan het toegankelijk houden van de zorg voor inwoners uit de regio. Dat is een ambitie waar we graag aan werken met elkaar”, aldus Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei en een van de ondertekenaars van de overeenkomst.

Eerste fase

Twee regionale projecten gaan als eerste van start met het ondersteuningsplatform. Het gaat om complexe wondzorg en proactieve zorgplanning (PZP).

Voor complexe wondzorg werken zorgprofessionals, een vertegenwoordiging van de patiëntenvereniging en IT-professionals ieder vanuit het eigen vakgebied aan de afstemming van het zorgproces en de werkafspraken.

Voor PZP is het vooral van belang om actuele afspraken over behandelwensen en -grenzen op ieder moment beschikbaar te hebben. Hierbij is er ondersteuning vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). IKNL werkt aan een landelijke informatiestandaard met afspraken over welke gegevens moeten worden vastgelegd, gebaseerd op de richtlijn PZP.

Totstandbrenging

Verschillende aspecten zijn bekeken om tot gezamenlijke uitgangspunten en een IT-architectuur voor de regio te komen. Bijvoorbeeld een blik werpen op elkaars werkwijze en systemen, welke transmurale processen lopen goed en welke worden beperkt of geblokkeerd?

Daarnaast zijn er ook landelijke ontwikkelingen meegenomen zoals het Integraal Zorgakkoord, het Informatieberaad zorg en de Nationale Visie en strategie- gezondheidsinformatiestelsel.