Gelre Apeldoorn neemt nieuwe MRI in gebruik

De afdeling radiologie van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn heeft sinds 1 juli een nieuw MRI apparaat in gebruik.

Gelre beschikt hiermee over drie gelijkwaardige, moderne MRI systemen. De andere twee MRI’s in Apeldoorn en in Zutphen waren afgelopen twee jaar al vervangen. De nieuwe apparatuur vereenvoudigt de uitwisseling van onderzoeken tussen de MRI’s en verhoogt daarmee de efficiëntie en kwaliteit.

Dat laat Gelre ziekenhuizen weten.

Duurzaam

De oude MRI voldeed na dertien jaar niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Medische apparatuur heeft net als iedere technologie een beperkte levensduur en dient daarom periodiek vervangen te worden. Gelre meldt dat Siemens Healthineers de mogelijkheid biedt om onderdelen van het oude systeem te hergebruiken zonder concessies te doen. “Deze vervanging is daarmee duurzaam en financieel aantrekkelijk.”

Meer scans

De nieuwe systemen zorgen voor kortere scantijden en de mogelijkheid om meer patiënten te scannen in dezelfde tijd. De uitwisselbare MRI systemen maken de planning flexibel. Een extra voordeel is de verrijdbare tafel, wat de fysieke belasting voor de medewerkers vermindert. Medewerkers profiteren van uniforme bediening en protocollen, wat de training en het onderhoud vereenvoudigt. Komend najaar krijgen alle drie de MRI’s nieuwe software.

Partnerschap

Volgens het bestuur passen de upgrade van apparatuur en de software-innovatie goed bij de meerjarenstrategie. Het ziekenhuis werkt in de vorm van het ‘Partnership Radiologie Gelre’ samen met Siemens Healthineers. “We gaan efficiënt om met onze medische apparatuur en kunnen zo de continuïteit van hoogwaardige medische beeldvorming waarborgen.”