Ook over 2023 verwacht Gelre fors verlies

Gelre Ziekenhuizen heeft in 2022 een verlies geboekt van maar liefst 20 miljoen euro, meldt het ziekenhuis in de pas gedeponeerde jaarrekening. Het ziekenhuis kreeg te maken met een gedaalde omzet door lagere productie en hogere kosten dan verwacht. Zo moest er meer externe medewerkers worden ingezet door het hogere verzuim en viel de loonsverhoging vanuit de cao hoger uit dan verwacht. Ook zorgde de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier voor hogere kosten en voelde Gelre Ziekenhuizen de stijging van de energiekosten flink.

Door de financiële problemen is het ziekenhuis onder bijzonder beheer geplaatst bij de Rabobank en ING. Gelre Ziekenhuizen voldeed niet aan de afspraken van de afgesloten leningen waardoor banken het recht hadden om ongeborgde leningen direct op te eisen. Hiervoor zijn over 2022 waivers aangevraagd. Op 28 augustus dit jaar is hiervoor een waiver van Rabobank verkregen en ING heeft de waiver toegezegd.

Als voorwaarde van de waivers heeft Gelre een bezuinigingsplan opgesteld waarvan de financiële effecten in de loop van dit jaar moeten starten. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar verwacht Gelre weer positieve kasstromen te boeken, maar dit voorkomt niet een fors verlies over 2023. Ook over dit jaar worden de afspraken met de bankleningen niet gehaald. “Tevens zal in 2023 sprake zijn van een volatiel en vooral negatief banksaldo, waarmee de kredietfaciliteiten van de banken fors moeten worden aangesproken”, aldus het ziekenhuis.

Herstelplan

Als onderdeel van het herstelplan wordt hoogcomplexe zorg geconcentreerd in Apeldoorn en zal de locatie in Zutphen vooral laagcomplexe zorg verlenen. Zo wordt de SEH in Zutphen gesloten en wordt verloskunde geconcentreerd in Apeldoorn. Dit heeft in de regio voor ophef gezorgd.

“Om Gelre weer financieel gezond te krijgen moeten we een efficiencyslag maken”, schrijft het bestuur. “Deze opgave is groot. Het vraagt van ons allen om onze mensen, middelen en processen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo dragen we met elkaar bij aan een financieel Gezond Gelre.”