Gelre verplaatst infuusbehandelingen naar de wijk

De behandelingen zijn verplaatst naar de Thuyskamer van Vérian en Ons Zorghuis van Sensire. Patiënten zijn volgens ZorgNabij heel positief over deze zorg in de wijk die zij als prettig en comfortabel ervaren.

Geen bijwerkingen

Infliximab wordt gegeven aan patiënten met ontstekingsreacties door de maag- darm- en leverziekten Colitis ulcerosa en Ziekte van Crohn en reumatische aandoeningen, zoals Reumatoïde artritis of de Ziekte van Bechterew. Patiënten krijgen de eerste drie infuusbehandelingen altijd in het ziekenhuis. Als er tijdens deze behandelingen in het ziekenhuis geen allergische reacties of ernstige bijwerkingen ontstaan, krijgen patiënten daarna periodiek hun infuusbehandeling van een gespecialiseerd verpleegkundige in de wijklocatie.

Veilig toedienen

Gelre ziekenhuizen werkt samen met zorgorganisaties Vérian en Sensire onder de noemer ‘ZorgNabij’ om patiënten meer comfort te bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een wijklocatie. Zo komen in het ziekenhuis weer dagbehandeling bedden vrij voor andere patiënten. Het gaat om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden, stellen de samenwerkingspartners.