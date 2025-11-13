Gelre ziekenhuizen en Pacmed starten AI-samenwerking op de IC

Eerder ontwikkelde Gelre al met SAS en KPMG een model op basis van Early Warning Scores om de patiënteninstroom op de IC te voorspellen.

Efficiënter roosteren

Met de komst van de Pacmed Capaciteitsmonitor wil Gelre nauwkeurig de verwachte IC-bedbezetting voor elke dienst in de komende vijf dagen berekenen. De monitor gebruikt hiervoor geen seizoenspatronen en historische trends, maar realtime klinische gegevens voor voorspellingen voor individuele patiënten. “Een betere voorspelling van het aantal patiënten dat naar de IC komt, kan helpen om nog beter en efficiënter te roosteren”, meldt Nicolas Schroten, intensivist en medisch clustermanager acuut & intensief.

“Hierdoor kun je personeel rust geven wanneer dat kan en extra personeel inzetten wanneer dat nodig is.” Met de monitor wil Gelre meer inzicht krijgen in welke behandelde patiënten het risico lopen te verslechteren. “Het uiteindelijke doel is de werkbelasting van het team beter doseren, meer regie over het rooster en daarmee werkplezier verhogen en uitval verminderen”, aldus Schroten.

AI uitbouwen

Afgelopen dinsdag vond de kick-off tussen Gelre ziekenhuizen en Pacmed plaats. Een AI Readiness Scan die Pacmed bij Gelre uitvoerde vormde het startpunt. “Met Pacmed kunnen we in een veilige setting starten, kennis en ervaring opdoen met AI op de IC en vervolgens op een verantwoorde manier verder uitbouwen”, reageert CIO Monique Bosboom.

Gelre gaat de komende tijd aan de slag met de implementatie van de AI-module, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 in gebruik wordt genomen.