Gemeente Lelystad moet een miljoen aan Pluryn betalen

De gemeente Lelystad moet van de rechter ruim 1 miljoen euro betalen aan zorgaanbieder Pluryn, oordeelt de rechtbank in een zaak waar onderzoeksplatform Follow the Money over bericht . De facturen over 2019 en 2020 zouden volgens de gemeente te laat zijn of niet kloppen, maar de rechter gaat hier niet in mee.

Het gaat onder meer over werk dat in 2019 is verricht, maar waar in 2020 nog facturen voor zijn verstuurd. Volgens de gemeente was de deadline voor deze facturen 1 mei 2020. Daarna zou niet meer betaald worden.

De gemeente zou ook zijn geschrokken van het bedrag omdat eerder al voor ruim 9 ton was gedeclareerd. Ook bestond 70 procent van het bedrag uit uren die niet direct aan zorg werden besteed, maar bijvoorbeeld aan administratie. In een zaak zou 96 procent van het bedrag besteed zijn aan indirecte zaken.

Geen verrassing

Pluryn is blij met het oordeel van de rechter. “Direct na de zitting op 12 oktober gaf de rechter in een voorlopig oordeel al aan dat het deze kant op zou gaan. De uitspraak komt dan ook niet als een verrassing”, aldus Hanneke Damen, directeur bedrijfsvoering van Pluryn Midden-Nederland. “Maar wij zijn niet minder blij dat we betaald krijgen voor de inspanningen van onze medewerkers. Zij leveren specialistische zorg aan de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen in Lelystad. Wij streven naar een reële vergoeding van het goede en belangrijke werk dat zij doen. Daar hebben de medewerkers en ook Pluryn recht op.”