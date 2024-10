Gemeenten krijgen extra geld in nieuw IZA-akkoord

De IZA-partijen praten over een aanpassing en verlenging van het IZA. Het nieuwe akkoord, dat waarschijnlijk naam ‘Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord’ (IZWA) krijgt, is in december rond, gaat op 1 januari in en heeft een looptijd van vier jaar.

Lees op Zorgvisie meer over IZA 2.0: meer onderlinge samenwerking tussen ouderen- en wijkzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg. Bovendien krijgen huisartsen en wijkzorg een meer centrale rol. Ook komen onderwerpen aan de orde als personeelstekorten, palliatieve zorg, passende zorg en preventie.