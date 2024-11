‘Gemeenten zijn nodig voor zorg’, zegt V&VN

De organisatie reageert op de beslissing van de leden van de VNG om voorlopig niet mee te doen aan het IZA. V&VN zegt het besluit te respecteren, “maar had veel liever gezien dat VNG aan de onderhandelingstafel was blijven zitten”.

V&VN zegt dat het gaat om “een zorg- en welzijnsakkoord”, waarvoor de gemeenten “echt nodig” zijn. “Als we de groeiende zorgvraag willen verminderen en de druk op zorgprofessionals willen verkleinen, is een goede samenwerking met het sociale domein cruciaal.” Als voorbeeld noemt de beroepsvereniging de hulp van gemeenten bij het voorkomen dat mensen in de problemen komen door “eenzaamheid of financiële schulden”.

V&VN is, net als de VNG, een van de veertien organisaties die in 2022 het Integraal Zorgakkoord ondertekenden. (ANP)