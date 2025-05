Gelre Ziekenhuizen van zwaar verlies naar forse winst

Gelre ziekenhuizen heeft in anderhalf jaar een grote ommekeer gerealiseerd. Waar het ziekenhuis in 2022 en 2023 nog verliezen leed van respectievelijk 20 en 16 miljoen euro, boekte Gelre vorig jaar een positief resultaat van 14 miljoen euro.

CFO Frido Kraanen: “Dit succes is te danken aan een kritischere blik op onze kosten, efficiëntere bedrijfsvoering, betere samenwerking, slimmer sturen op capaciteit, betere registratie, betere afspraken met zorgverzekeraars en herinrichting van het zorgaanbod per locatie.” Ook incidentele meevallers hebben bijgedragen aan de forse winst.

Het vrijgekomen geld stelt het ziekenhuis in staat om flinke investeringen te doen. Gelre kan 25 miljoen euro meer spenderen dan vorig jaar. Op de locatie Zutphen is al geïnvesteerd in een dual-source ct-scanner en binnenkort begint Gelre met de verbouwing van het spoedplein.

Bestuursvoorzitter Pier Eringa: “In Apeldoorn hebben we geïnvesteerd in vernieuwing en aanschaf van apparatuur en we openen dit jaar de operatiekamer van de toekomst (hybride OK). Ook nemen we een operatierobot in gebruik.”

Gelre stelt dat de financiële verbetering niet ten koste is gegaan van de zorgkwaliteit. “Dit werd recent bevestigd door een toetsing op zorgkwaliteit, waarbij het ziekenhuis de hoogste erkenning van Qualicor (diamant) heeft ontvangen”, aldus het ziekenhuis: “Efficiëntere processen leiden tot borging van de kwaliteit van zorg en lagere kosten.” Ook heeft het ziekenhuis voor de komende vijf jaar de status van topklinisch ziekenhuis gekregen.

Maandag 2 juni op Zorgvisie een interview met cfo Frido Kraanen