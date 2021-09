Genomineerden Els Borst Prijs 2021 bekend

De genomineerden van de Els Borst Prijs zijn donderdag bekend geworden. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere inzet heeft getoond voor het beroep van verpleegkundig specialist.

Uit twaalf inzendingen zijn drie verpleegkundig specialisten genomineerd, schrijft Bart Huybrechts, bestuurslid bij V&VN VS op zijn Twitter-account: Maartje Spit, Margreeth Edzen en Nynke Boonstra.

Genomineerden

Maartje Spit is oprichter van het Dermatoscopie Platform. Zij helpt behandelaars in de huisartsenpraktijk bij betere diagnostiek van verdachte huidafwijkingen met de dermatoscopie.

Margreeth Edzen is verpleegkundig specialist bij ouderenzorgorganisatie Zorginstelling In Noord Nederland (ZINN).

Nynke Boonstra is lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden en oprichter van het team Vroegtijdige Innovatieve Psychosezorg (V.I.P.). “Nynke weet als geen ander wetenschap, praktijk en onderwijs te combineren. Het onderzoek dat zij vanuit haar lectoraat initieert en uitvoert, heeft door de praktijkgerichtheid en het innovatieve karakter een grote waarde voor de ggz”, zegt Evelyn Finnema, Hoogleraar Verplegingswetenschappen & Chief Nursing Officer VWS, over Boonstra.

Els Borst Prijs

De prijs is een eerbetoon vanuit de beroepsgroep aan Els Borst: als oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002) heeft zij veel betekend voor de Verpleegkundig Specialisten. De prijs bestaat uit een beeld, een oorkonde en 500 euro en wordt uitgereikt op het jaarcongres van V&VN VS op 7 oktober.