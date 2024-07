Gerechtshof dwingt Zilveren Kruis tot aanpassen contracten

Zilveren Kruis heeft naar aanleiding van een arrest van het Gerechtshof in Den Haag op straffe van een dwangsom meerjarige contracten met eerstelijnsdiagnostiek-aanbieders aangepast. De verzekeraar moet de afspraken uit het integraal zorgakkoord (IZA) nakomen die gaan over het doorgeven van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA).