Gerechtshof: MD- en PhD-promovendi UMCG hebben recht op arbeidsovereenkomst

Al ruim twintig jaar bestaat in Groningen het MD/PhD-programma waarbij masterstudenten Geneeskunde hun studie combineren met een promotietraject in dienst van het UMCG. Tussen oktober 2016 en oktober 2018 nam het UMCG deel aan een experiment van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met als doel het aantal promotietrajecten te bevorderen. Tijdens die periode werden de MD en PhD’ers als ‘student’ aangenomen. Daardoor kregen zij niet zoals reguliere werknemers een overeenkomst, maar wel salaris. Dit salaris was echter lager dan het salaris van de andere promovendi. Bovendien hadden ze geen recht op pensioenopbouw en kregen ze ook geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering.

Kantonrechter

Omdat deze constructie volgens de MD en PhD’ers oneerlijk was, wonnen zij juridisch advies in bij de Landelijke Artsen in Dienstverband (LAD), waarna werd besloten een zaak aan te spannen. De kantonrechter oordeelde op 4 januari 2022 dat de promovendi een opleidingsovereenkomst met het UMCG hadden en geen arbeidsovereenkomst. Daarom hadden zij volgens de rechter geen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Hoger beroep

Bijna alle promovendi lieten het er niet bij zitten en gingen in hoger beroep. Het hoger beroep diende op 29 maart 2023 bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Welk bedrag de betrokken promovendi met terugwerkende kracht ontvangen, wordt medio augustus bepaald in het eindvonnis.

“Ze verrichtten hetzelfde werk als hun collega’s, maar tegen andere arbeidsvoorwaarden. De inzet van de rechtszaak van vorig jaar was dan ook dat gelijk werk gelijk moet worden beloond. Dat dit nu in hoger beroep is bevestigd, is een belangrijke erkenning”, aldus Dino Jongsma, arbeidsjurist van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD.