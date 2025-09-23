Geregeld ernstige ongelukken met tilliften in verpleeghuizen

Een tot twee keer per jaar loopt dat dodelijk af, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die wijst de sector daarom nog eens op het belang van goede instructies aan het personeel en goed onderhoud van de apparaten.

Verkeerd gebruik

De IGJ bekeek meldingen die tussen 2018 en 2022 zijn gedaan over “incidenten met ernstige gevolgen”. In totaal waren dat er 55. Het overgrote deel ging over tilliften, enkele meldingen over andere medische hulpmiddelen. Ongelukken gebeuren vooral door verkeerd gebruik van apparatuur en slijtage.

Zzp’ers

Medewerkers moeten goede uitleg krijgen om met de liften om te gaan. Verpleeghuizen kunnen daar “nog beter op letten bij de inhuur van uitzendkrachten en zzp’ers”, klinkt het. Ook mantelzorgers die helpen bij de dagelijkse zorg hebben “passende instructie” nodig, benadrukt de inspectie. (ANP)