Geschillencommissie voor regeling zware beroepen umc’s

Een geschillencommissie is ingesteld om wanneer dat nodig is uitspraak te doen over de Regeling zware beroepen umc’s, die vanaf 1 november ingaat. Wanneer een werknemer het niet eens is met een besluit van de werkgever kan die persoon bij de commissie terecht.

In de regeling kunnen medewerkers met bepaalde beroepen drie jaar voor de start van hun AOW-uitkering stoppen met werken. Het gaat om een tijdelijke regeling, die loopt tot 1 januari 2026. Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken welke beroepen op de lijst staan. Die lijst is hier te vinden. Maar de partijen zien ook dat in de praktijk onenigheid kan ontstaan over of een functie wel op de lijst hoort of niet.

Zes leden

De commissie heeft zes leden. Twee vanuit de werkgevers en twee vanuit de werknemers. Cees Loonstra is onafhankelijk voorzitter en Bram de Klerck is zijn plaatsvervanger. Het secretariaat van de Geschillencommissie wordt gevoerd door het CAOP. De geschillencommissie zal één keer per maand bij elkaar komen.