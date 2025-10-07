Gewonden bij grote brand in zorgcomplex in oude centrum van Gouda

In een zorgcomplex in het oude centrum van Gouda is dinsdagochtend een grote brand uitgebroken in een appartement op de tweede etage.

Vijf mensen zijn daarbij gewond geraakt en vervoerd naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Voor de brand zou een harde knal zijn gehoord, dat is waarschijnlijk van een ontploffing van een accu.

Ouderenzorg

Het zorgcomplex voor ouderen ligt aan de Groeneweg. De brand is rond 10.25 uur gemeld en even voor 11.30 uur is de brand geblust. Volgens de woordvoerder woedde de brand in één appartement, dat volledig is uitgebrand. Er hing veel rook in het hele pand. De bewoners van het complex zijn uit hun woningen gehaald en worden opgevangen in een gemeenschappelijke ruimte. (ANP/Omroep West)