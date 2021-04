Gezondheidsexperts: meer belasting op frisdrank, geen btw op fruit

Om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te verminderen in Nederland zijn extra maatregelen nodig, concludeert gezondheidsinstituut RIVM na onderzoek. Het instituut raadpleegde gezondheidsexperts van universiteiten en kennisorganisaties om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is.

De experts adviseren onder meer om suikerhoudende dranken extra te belasten en btw af te schaffen op producten uit de zogeheten Schijf van Vijf, zoals groente, fruit, peulvruchten en vis. Ook adviseren ze om met werkgevers strengere afspraken te maken over gezond eten op de werkvloer en om op minder plaatsen fastfood te verkopen.

Marketing

Daarbij raden de voedingsmiddelendeskundigen aan om accijns op drank en tabak te verhogen. Ook pleiten ze voor strengere afspraken rondom marketing op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals bij sportverenigingen en op scholen. En stellen ze voor om alcohol alleen nog bij slijters te verkopen.

Oorzaak van ziekte

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu sterven er elk jaar 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eerder pleitte de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving (RVS) er al voor om gezond eten meer te promoten en ongezond gedrag tegen te gaan. (ANP)