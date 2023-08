Gezondheidsfondsen boos over snusreclames op Grand Prix Zandvoort

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds vinden het “bizar” dat in aanloop naar en tijdens de Grand Prix in Zandvoort reclame wordt gemaakt voor in Nederland verboden nicotinezakjes, vaak snus genoemd. De drie organisaties, verenigd in de stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, hebben daarom een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Volgens de stichting maakt het raceteam van McLaren tijdens de promotietour voor de Grand Prix volop reclame voor nicotinezakjes van het merk Velo. De producent van die zakjes, tabaksfabrikant British American Tobacco, werkt al langere tijd samen met het Formule 1-team van McLaren.

Verboden

Hoewel het in Nederland verboden is om nicotinezakjes te verkopen of gebruiken, mag er wel reclame voor worden gemaakt. De zakjes vallen namelijk niet onder de Tabaks- en rookwarenwet maar onder de Warenwet, omdat ze geen tabak bevatten.

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij vinden dat de Velo-reclames rond de Grand Prix in Zandvoort in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft dat reclames niet in strijd mogen zijn met goede smaak of fatsoen. “Het laat maar weer eens zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te blijven maken om zo een ziekmakende en dodelijke business in stand te houden”, zegt voorzitter en KWF-directeur Carla van Gils.

Snusgebruikers plaatsen de nicotinezakjes onder hun bovenlip, zodat de nicotine snel kan worden opgenomen via het tandvlees en wangslijmvlies. Het RIVM beschouwt zakjes met meer dan 0,035 milligram nicotine als “schadelijke levensmiddelen”. Om die reden zijn die in Nederland verboden. Volgens het Trimbos Instituut gebruikte vorig jaar zo’n 0,1 procent van de volwassenen weleens nicotinezakjes.

Uitspraak

Of en wanneer er een uitspraak volgt naar aanleiding van de klacht, is nog niet duidelijk. Een woordvoerster van de Reclame Code Commissie laat weten dat momenteel wordt bekeken of de klacht aan alle eisen voldoet om in behandeling te worden genomen. Daarna kan het nog een paar weken duren voordat een uitspraak volgt. Daar kunnen betrokken partijen eventueel nog bezwaar tegen maken. (ANP)