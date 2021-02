Gezondheidsfondsen willen gezonde voeding via wet afdwingen

Een aantal gezondheidsfondsen en andere instanties roepen het nieuwe kabinet op maatregelen te nemen tegen te veel vet, suiker en zout in voedingsmiddelen. Deze gezondheidsclubs, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving opleggen eten en drinken gezonder te maken.