Gezondheidsinstanties wijzen Trump terecht over paracetamol

Internationale gezondheidsinstanties benadrukken dat paracetamol tijdens de zwangerschap veilig kan worden gebruikt om pijn of koorts te verminderen.

“Er is op dit moment geen bewijs dat noopt tot het aanpassen van EU-adviezen”, laat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Voor een verband tussen autisme en paracetamol ziet EMA geen bewijs. De Amerikaanse president Donald Trump legde dat verband maandag.

Studies

Meerdere deskundigen spraken hem direct tegen. EMA doet dat zonder expliciet naar Trumps uitspraken te verwijzen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet geen reden om adviezen aan te passen. Wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar tegen, zei een woordvoerder dinsdag. Sommige studies lieten afgelopen jaren hooguit een klein statistisch verband zien, andere studies juist totaal niet.

Trumps eigen voedsel- en medicijnautoriteit FDA erkent zelf ook dat een oorzakelijk verband niet is vastgesteld. De FDA ziet paracetamol nog steeds als de veiligste optie. (ANP)

Meer over:PatiëntveiligheidVolksgezondheid

Gezondheidsinstanties wijzen Trump terecht over paracetamol
