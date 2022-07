Gezondheidsraad adviseert geen bevolkingsonderzoek huidkanker

Om huidkanker te bestrijden moet vooral worden ingezet op voorlichting en gedragsverandering, stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. Een landelijk bevolkingsonderzoek is niet voldoende nuttig, aldus de raad.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid had de raad om advies gevraagd over het instellen van een bevolkingsonderzoek. De Gezondheidsraad noemt de toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek klein, “omdat veel gevallen al in een vroeg stadium worden opgespoord en er weinig mensen aan huidkanker overlijden”.

Opsporing

Huidkanker is in Nederland de meest voorkomende kankersoort. Mensen die een verdacht plekje op hun huid hebben kunnen naar de huisarts, die de plek zelf behandelt of de patiënt doorverwijst naar de dermatoloog. Mensen die vanwege bijvoorbeeld erfelijke belasting een verhoogde kans hebben op een melanoom, een gevaarlijke vorm van huidkanker, kunnen regelmatig gecontroleerd worden. De manier waarop de ziekte op dit moment wordt opgespoord maakt de overlevingskans volgens de Gezondheidsraad hoog.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactoren voor huidkanker zijn regelmatig in de zon zitten en verbranden, in combinatie met een lichte huid. Daarom hebben mensen ook zelf invloed op hun kans om huidkanker te ontwikkelen. Niet langdurig in de zon zitten, je huid bedekken en zonnebrand met een hoge beschermingsfactor smeren zijn allemaal manieren om de kans op huidkanker te verkleinen. (ANP)