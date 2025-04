Gezondheidsraad ziet screening op longkanker nog niet zitten

Een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan ervoor zorgen dat de ziekte in een vroeger stadium wordt ontdekt, maar de Gezondheidsraad ziet nog diverse obstakels om zo’n screening in te voeren. Een commissie van deskundigen die zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid in het onderwerp heeft verdiept, kan met de huidige kennis “niet beoordelen of de voordelen van screening opwegen tegen de nadelen”.

Het mogelijke voordeel van een bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld voor mensen die zwaar hebben gerookt, is dat patiënten vaak beter behandeld kunnen worden als longkanker vroeg wordt geconstateerd. Dat kan ertoe leiden dat ze langer blijven leven.

Nadelen onduidelijk

Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over de nadelen, stelt de commissie. Zo is nog te weinig bekend over foutieve testuitslagen en het risico op overdiagnose. Daarmee wordt bedoeld dat door screening ziektegevallen worden ontdekt die “nooit tot klachten of sterfte zouden hebben geleid”. Ook zal het soms voorkomen dat iemand die eigenlijk niets mankeert op basis van een afwijkende uitslag wordt doorgestuurd voor nader onderzoek. Als daartoe een ingreep moet plaatsvinden, zoals een bronchoscopie, dan is dat niet zonder risico’s.

Roken aanpakken

Volgens de commissie is ook nog niet uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met nevenbevindingen. Dat zijn andere aandoeningen die aan het licht kunnen komen, maar waar de screening niet voor is bedoeld. Grootste risicofactor voor longkanker is roken. “De meest effectieve manier om longkanker en sterfte daaraan te verminderen, is voorkomen dat mensen gaan roken”, benadrukt de raad. Rokers die stoppen, halveren gemiddeld in zo’n tien jaar hun kans op longkanker. (ANP)