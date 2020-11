GGD-directeur vult raad van bestuur Thebe aan

Karin van Esch is per 1 februari benoemd als lid van de raad van bestuur van Thebe in Tilburg. Ze volgt in deze hoedanigheid Marijke Megens op, die met pensioen gaat. Het driehoofdige bestuur wordt gecompleteerd door Agnes Klaren en voorzitter Luc Kenter.

Van Esch is momenteel directeur bij de GGD Hart van Brabant/GHOR Noord-Brabant is, een functie die ze sinds 2014 bekleedt. Door deze ervaring kent ze Thebe goed. “Thebe ken ik als een betrokken organisatie die het – net als ik – belangrijk vindt dat cliënten zo veel mogelijk regie houden over hun leven, ook als er professionele zorg en ondersteuning nodig is”, zegt Van Esch over haar nieuwe werkkring. “En als een organisatie waarin ruimte wordt gegeven aan de professionals om waardevolle zorg te verlenen. De visie “De bedoeling” geeft hieraan richting.”

Belangrijke stappen

Thebe wil de komende jaren belangrijke stappen zetten in de innovatie van het zorg- en behandelaanbod. Hierin past ook de recente overname van delen van Careyn. Een belangrijke schakel is daarnaast netwerksamenwerking: zowel het goed inzetten van de persoonlijke netwerken rond mensen die zorg nodig hebben, als de keten van maatschappelijke en zorgorganisaties in het werkgebied.