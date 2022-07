GGD onderzoekt mogelijke misstanden op zorgboerderij in Holwierde

De GGD Groningen is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op een zorgboerderij in het Groningse dorp Holwierde. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord. Volgens de regionale zender is er op de zorgboerderij onder meer sprake van seksuele intimidatie en heerst er een angstcultuur.