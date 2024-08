GGD: Vakantiegangers vragen om mpox-vaccin

Regionale gezondheidsdiensten krijgen de afgelopen dagen wat meer vragen over mpox, ook bekend als het apenpokkenvirus.

Die vragen komen vooral van mensen die op het punt staan naar Afrika te reizen en benieuwd zijn of ze voor vertrek een inenting kunnen krijgen. Het antwoord is nee, laat de overkoepelende GGD GHOR Nederland weten.

Risicogroepen

Volgens de GGD heeft Nederland een beperkte voorraad vaccindoses. Die zijn bedoeld voor mensen uit risicogroepen, van wie eerder is vastgesteld dat zij een inenting kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen.

Ook mensen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, en dus denken dat ze zelf misschien ook mpox hebben opgelopen, komen in aanmerking voor een vaccinatie. De vaccins zijn volgens de GGD niet bedoeld als voorbereiding op een vakantie.

Internationale noodsituatie

In de Democratische Republiek Congo en enkele buurlanden is de laatste tijd een nieuwe variant van mpox opgedoken. Die is waarschijnlijk besmettelijker en gevaarlijker dan eerdere versies.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft de uitbraak aangemerkt als een internationale noodsituatie. Ook in Zweden is de nieuwe variant vastgesteld, het eerste geval buiten Afrika. (ANP)