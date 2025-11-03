GGD wil in pilot wurgletsel bij vrouwen herkennen en aanpakken

In grote delen van Noord-Holland en in Rotterdam begint deze maand een proef om wurgletsel bij vrouwen eerder te herkennen en aan te pakken. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld huisartsen en agenten de signalen van wurgpogingen in een vroeger stadium herkennen en slachtoffers doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen. Die kunnen letsel uitgebreider en gerichter onderzoeken en vastleggen dan voorheen.

Verwondingen door een wurgpoging zijn niet altijd goed te zien en verdwijnen bovendien snel. “Daardoor blijft geweld aan de hals vaak onopgemerkt, met grote gevolgen voor de veiligheid van vrouwen”, zegt de GGD Amsterdam. Tijdens de pilotperiode krijgen gespecialiseerde artsen speciale forensische camera’s waarmee ook onderhuidse verwondingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook gaan ze MRI-onderzoek doen. De resultaten worden uitvoerig en deskundig vastgelegd, aldus de GGD Amsterdam, zodat ze ook kunnen worden gebruikt in een eventuele rechtszaak.

Femicide aanpakken

De Amsterdamse zorgwethouder Alexander Scholtes is blij met de proef, die wordt bekostigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Hoe sneller letsel wordt herkend en vastgelegd, hoe beter we vrouwen kunnen beschermen en daders kunnen vervolgen”, zegt hij. “Dat past in de bredere inzet van Amsterdam om femicide en intieme terreur structureel aan te pakken.”

Behalve Amsterdam doen ook de meeste andere GGD’en in Noord-Holland en forensisch artsen in de regio Rotterdam mee aan de proef.

In september begon in Midden-Nederland een andere proef om snel forensisch medisch onderzoek te doen bij slachtoffers van een wurgpoging. Voor die pilot werken de politie, het OM en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) samen. Doel is om in zaken over huiselijk geweld meer forensisch bewijs te verzamelen.