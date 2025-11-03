Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

GGD wil in pilot wurgletsel bij vrouwen herkennen en aanpakken

,

In grote delen van Noord-Holland en in Rotterdam begint deze maand een proef om wurgletsel bij vrouwen eerder te herkennen en aan te pakken. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld huisartsen en agenten de signalen van wurgpogingen in een vroeger stadium herkennen en slachtoffers doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen. Die kunnen letsel uitgebreider en gerichter onderzoeken en vastleggen dan voorheen.

Verwondingen door een wurgpoging zijn niet altijd goed te zien en verdwijnen bovendien snel. “Daardoor blijft geweld aan de hals vaak onopgemerkt, met grote gevolgen voor de veiligheid van vrouwen”, zegt de GGD Amsterdam. Tijdens de pilotperiode krijgen gespecialiseerde artsen speciale forensische camera’s waarmee ook onderhuidse verwondingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook gaan ze MRI-onderzoek doen. De resultaten worden uitvoerig en deskundig vastgelegd, aldus de GGD Amsterdam, zodat ze ook kunnen worden gebruikt in een eventuele rechtszaak.

Femicide aanpakken

De Amsterdamse zorgwethouder Alexander Scholtes is blij met de proef, die wordt bekostigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Hoe sneller letsel wordt herkend en vastgelegd, hoe beter we vrouwen kunnen beschermen en daders kunnen vervolgen”, zegt hij. “Dat past in de bredere inzet van Amsterdam om femicide en intieme terreur structureel aan te pakken.”

Behalve Amsterdam doen ook de meeste andere GGD’en in Noord-Holland en forensisch artsen in de regio Rotterdam mee aan de proef.

In september begon in Midden-Nederland een andere proef om snel forensisch medisch onderzoek te doen bij slachtoffers van een wurgpoging. Voor die pilot werken de politie, het OM en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) samen. Doel is om in zaken over huiselijk geweld meer forensisch bewijs te verzamelen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:20 Promovenda: Beste preventie is investeren in sociaal beleid
3 nov 2025 CBR: Vanaf december geen medische keuring meer bij AD(H)D
3 nov 2025 GGD wil in pilot wurgletsel bij vrouwen herkennen en aanpakken
3 nov 2025 RvS: hulpverleners illegaliteit blijven strafbaar na aanpassing
3 nov 2025 Schoon drinkwater bij Prinses Máxima Centrum door noodoplossing

Reader Interactions

Reacties