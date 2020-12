‘GGD’en kregen pas begin december opdracht tot vaccineren’

Het starten met vaccineren in Nederland had vlotter gekund, stelt Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij geeft in een interview in NRC tevens aan dat de GGD’en pas “begin december” opdracht hebben gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om direct te helpen met inenten.

Dat gebeurde nadat van strategie werd veranderd. “Eerst was de strategie dat de kwetsbaren gevaccineerd zouden worden door arbo- of instellingsartsen”, zegt Tanis in de krant. Vanwege de koelfaciliteiten die nodig zijn om de vaccins van Pfizer te kunnen bewaren, bleek die aanpak onhandig. “Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen eerst de zorgmedewerkers in te enten op centrale locaties en de GGD die opdracht te geven. We weten nu zo’n drie à vier weken van deze opdracht.”

‘Naar voren getrokken’

“Dat is de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben”, aldus Tanis. De GGD’en gingen ervan uit pas veel later aan de beurt te zijn. “We zouden aanvankelijk in augustus beginnen met de gezonde groep tot zestig jaar oud; de laatste fase van de vaccinatiecampagne. We hielden er al wel rekening mee bij te moeten springen en wilden daar eind januari, begin februari klaar voor zijn. Het is dus naar voren getrokken.”

Zorgvuldig handelen prioriteit

Waar in andere EU-landen al begonnen is met het vaccineren, wordt in Nederland op 8 januari de eerste prik gezet. Tanis verwacht eind februari ongeveer 15.000 zorgverleners uit zijn regio gevaccineerd te hebben. Hij ziet in het buitenland dat er soms foutjes gemaakt worden bij de logistiek of bij de dosering. Dat kan volgens hem ook in Nederland gebeuren. “Maar wij doen het liever zorgvuldig dan dat we dingen onder stoom en kokend water gaan doen waar we nog niet klaar voor zijn. Dan neem ik wel voor mijn rekening dat het een week later begint.” (ANP)