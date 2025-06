GGz Centraal speelt met nieuw programma 6 procent behandelcapaciteit vrij

Met het nieuwe programma De Creatie wil GGz Centraal meer patiënten sneller en effectiever behandelen. De specialistische ggz-aanbieder in Midden-Nederland ontvangt daarvoor 2,3 miljoen euro van Zilveren Kruis.

Het vernieuwde programma combineert vier behandelprincipes. Zo start de behandelfrequentie intensiever en worden de klachten in een vroeg stadium steviger aangepakt voor een sneller herstel. Daarnaast vormt groepsbehandeling het uitgangspunt, tenzij individuele behandeling noodzakelijk is. Vanaf het begin van de behandeling worden duidelijke doelen gesteld die tussentijds gemeten worden. “Zodra de doelen bereikt zijn, wordt de behandeling afgebouwd of afgerond.” Tot slot zijn de behandelmodules flexibel.

Bottom-up

Met de vernieuwde aanpak wil GGz Centraal 6 procent behandelcapaciteit vrijspelen voor de behandeling van nieuwe patiënten. “Tegelijkertijd wordt de druk op huisartsen en mantelzorgers verminderd doordat patiënten sneller herstellen en minder lang afhankelijk zijn van zorg”, aldus de organisatie.

Het behandelprogramma is in samenwerking met Zilveren Kruis ontwikkeld. “We bouwen De Creatie letterlijk samen op de werkvloer. Door bottom-up te werken en continu feedback op te halen, zorgen we dat deze aanpak werkt en gedragen wordt”, aldus programmamanager Hadewij Slootweg. Zilveren Kruis stelt 2,3 miljoen euro ter beschikking voor de uitvoering.