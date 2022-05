Ggz-debat Tweede Kamer vervroegd

In plaats van 6 juli vindt het eerste debat over de ggz met minister van Langdurige Zorg Conny Helder 11 mei plaats. Aanleiding voor deze vervroeging is het sluiten van vier ggz-instellingen in de afgelopen maanden.

“Er is veel aan de hand in de ggz. De wachtlijsten nemen toe, terwijl die juist af zouden moeten nemen, en afgelopen maanden kondigden vier instellingen aan dat ze een deel van hun gaan stopzetten”, vertelt Lisa Weterveld, woordvoerder ggz van de GroenLinks-ractie in de Tweede Kamer. “De minister is stelselverantwoordelijk en als er zoveel aan de hand is in de ggz moet zij ingrijpen.”

Plenair debat

Westerveld vroeg aanvankelijk een plenair debat aan over het onderwerp, maar dat werd afgewezen. De ggz-woordvoerder van de coalitiefracties stelden toen samen met Westerveld voor om het debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg dat op 11 mei gepland staat, om te wisselen met het debat over de ggz, dat voor 6 juli op de planning staat.

Urgentie

De woordvoerder van de minister laat weten dat Helder 11 mei nog niet haar beloofde langetermijnvisie voor de ggz zal presenteren. Westerveld: “Ik vraag me af of de minister de urgentie voelt die nodig is op dit onderwerp. De problemen in de ggz gaan ten koste van kwetsbare mensen. Als de minister hier geen prioriteit aan geeft, moeten we het vanuit de Kamer doen.”