GGZ Drenthe biedt hulpverleners Oekraïne ggz-advies

“GGZ Drenthe wil graag helpen de situatie voor getroffenen draaglijker te maken. Dat doen we in de vorm van advies aan professionals en organisaties die vragen hebben over hoe zij kunnen omgaan met (psychisch) leed als gevolg van de oorlog in Oekraïne”, meldt GGZ Drenthe op haar website. “Of die willen weten wat zij het beste kunnen doen om mensen mentaal te steunen en hun veerkracht te versterken.”

Triagemedewerker

De triagemedewerker van GGZ Drenthe neemt verzoeken in behandeling. Vervolgens belt een deskundige binnen drie werkdagen terug. Voor voorlichting of training op locatie worden aparte afspraken gemaakt.

Organisaties en professionals die gebruik kunnen maken van de advieslijn zijn onder andere leerkrachten en docenten, zorgpersoneel, medewerkers in een huisartsenpraktijk, bij de GGD of een gemeente, vluchtelingenwerk, het Rode Kruis of het Leger des Heils.