GGZ Drenthe biedt volledig digitale behandeling aan

Dat laat GGZ Drenthe vandaag weten.

Online Poli

De Online Poli is er voor mensen met matig ernstige psychische klachten die waarschijnlijk binnen zes maanden klaar zijn met hun behandeling. Het gaat met name om klinische stoornissen, zoals depressie, angst, dwang, trauma en matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Voorwaarde is dat de patiënt voldoet aan de indicatiecriteria en open staat voor digitale behandeling.

Evidence based

De Online Poli biedt alle bekende evidence based behandelingen aan, zowel individueel als in een groep. Patiënten volgen modules van Therapieland in combinatie met beeldbelcontact met de behandelaar. De verwijzer meldt een patiënt via ZorgDomein aan voor de “100% Online Poli” op basis van de inclusiecriteria. Daarna is er een telefonische screening van dertig minuten met de patiënt.

Intake

Als volledig digitale behandeling bij de Online Poli passend is en iedereen het hiermee eens is, wordt een afspraak gemaakt voor de online intake. Tijdens de intake worden de antwoorden op online vragenlijsten besproken, die de patiënt van tevoren heeft ingevuld. Indien nodig kan er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden op een gewone poli van GGZ Drenthe. Aan het eind van de intakeprocedure zijn de hulpvraag en diagnose bekend en de behandeldoelen besproken. De behandeling kan meteen daarna beginnen.