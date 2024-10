GGZ inGeest start arbeidsmarktcampagne met huidige medewerkers

De campagne is onderdeel van de nieuwe werk-geverspositionering en werken bij-website, beide ontwikkeld met en door de huidige collega’s van GGZ inGeest. “Met deze campagne willen we laten zien hoe het is om te werken bij GGZ inGeest en geven we een kijkje in de hechte cultuur waarin collega’s voor elkaar klaarstaan.”

Voorbeelden

‘We kozen bewust voor een campagneconcept dat we eindeloos kunnen laden met voorbeelden uit de praktijk”, zegt Simone Meijer, directeur HR bij de zorgorganisatie. “Deze voorbeelden blijven we de komende tijd ophalen uit de diverse teams, zodat we met hen kunnen blijven laten zien wat werken bij GGZ inGeest zo bijzonder maakt.”

“De campagne is met een mobiele telefoon geschoten, zodat wede serie scenario’s makkelijk kunnen aanvullenen actueel kunnen houden. Dat werkt voor het interne engagement ontzettend goed: een grappige situatie in je team kun je zomaar op straattegenkomen. Werken in de ggz heeft een pittige kant, maar je maakt er wél elke dag het verschil voor cliënten. Door de hechte, loyale sfeer tussen collega’s kun je dat aan. Dat laten onze collega’s in deze campagne zien.”