Ggz-instellingen boekten beter financieel resultaat in 2024

Ggz-instellingen boekten in 2024 (gemiddeld) een beter financieel resultaat. Tussen de zorgaanbieders zit nog wel aardig wat variatie. Dat blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Beeld: Canva

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy keken naar de financiële positie van ggz-aanbieder met een omzet van 25 miljoen euro of meer, die grotendeel worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringgswet (Zvw).

Resultaat

Het financiële resultaat is in 2024 ten opzichte van 2023 gemiddeld toegenomen bij de ggz-aanbieders. De bedrijfsopbrengsten namen in 2024 met gemiddeld 8,6 procent toe ten opzichte van 2023. Er zit tussen de zorgaanbieders wel flink wat variatie. Zo is De Viersprong met 16 procent groei een uitschieter naar boven en zit GGZ Delfland met ongeveer 4 procent groei aan de onderkant.

Het rendement (resultaat / totale opbrengsten) lag in 2024 gemiddeld op 2,4 procent. In 2023 was het gemiddelde rendement 1,4 procent.

In onderstaand figuur zijn per ggz-aanbieder de (groei van de) opbrengsten, het rendement en het weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen (= eigen vermogen / totale opbrengsten) inzichtelijk gemaakt.

Kosten

De kosten stegen ook in de ggz. De directe personele kosten (lonen & salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personeelskosten) vormen met ruim 70 procent het grootste deel van de bedrijfskosten van ggz-aanbieders, en zijn in 2024 met 9 procent de kostenpost die het sterkste is gestegen ten opzichte van 2023. De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten stegen met 6 procent.

De kosten voor voedingsmiddelen & hotelmatige kosten en patiënt/cliënt- en bewoners-gebonden kosten stegen in 2024 met gemiddeld 5 procent ten opzichte van 2023. De kosten voor onderhoud & energie, huur & leasing en afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa stegen relatief minder sterk met 3 procent.