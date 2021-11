Ggz-instellingen: lange wachtlijsten onoplosbaar

Ondanks verwoede pogingen en beloftes dat ze er alles aan zouden doen, zeggen ggz-instellingen nu: het lukt ons niet om de wachttijden, die al jaren te lang zijn, op te lossen. Sterker nog, De Nederlandse ggz, de branchevereniging die spreekt namens honderd instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zegt dat een debat over wat wel en geen ggz-zorg is, onontkoombaar is om de zorg voor de meest kwetsbaren overeind te houden, schrijft Trouw.