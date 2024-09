Ggz: minder zorg voor kwetsbare patiënten dreigt door zzp-regels

Patiënten met complexe problemen kunnen dan misschien minder zorg krijgen.

Schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 januari weer volledig te gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Dit houdt in dat mensen als zzp’er worden ingezet voor werk dat zij niet echt zelfstandig uitvoeren.

Ongeveer 13.000 mensen werken als zelfstandige in de geestelijke gezondheidszorg, zegt de Nederlandse ggz. Dit zijn onder meer psychiaters, gespecialiseerde psychologen en hoofdbehandelaren. De koepel zegt dat het voor klinieken “heel moeilijk is medewerkers in vaste dienst te krijgen”. Minder dan 10 procent van de zzp’ers zou daartoe bereid zijn.

Als zzp’ers niet in loondienst komen, gaan ze volgens de brancheorganisatie aan de slag via een duurdere constructie, bijvoorbeeld via een detacheerder, of verlaten ze de sector.

Boete

Werkgevers krijgen vanaf 1 januari nog niet meteen een boete, zolang ze kunnen aantonen dat ze “stappen zetten” tegen schijnzelfstandigheid. Door de aanpak moeten werkenden meer zekerheid krijgen en moeten schijnconstructies worden aangepakt, is de gedachte. De wet daarover geldt al sinds 2016, maar tot dusver werd alleen opgetreden als er duidelijk sprake was van misbruik.

Eerder waarschuwde directeur Jurriën Koops van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) al voor chaos en veel rechtszaken als het handhavingsmoratorium van de wet DBA tegen schijnzelfstandigheid eindigt. (ANP)