GGZ NHN sluit zich aan bij regio convenant medicatieveiligheid

Sinds 2015 is er in Noord-Holland een regionaal convenant medicatieveiligheid opgesteld. Het doel van dit convenant is om gezamenlijk de medicatieveiligheid te verbeteren. Inmiddels hebben 21 verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, alle huisartsenkoepels en apothekerscoöperaties en Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis in Noord-Holland het convenant ondertekend.

Samenwerking ketenzorg

De samenwerking in de keten verbetert de borging van de medicatieveiligheid voor de patiënt. Ook maakt de samenwerking het voor zorgverleners eenvoudiger om elkaar aan te vinden en aan te spreken. Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring thuiszorg: “De wijkverpleegkundige ervaart in de praktijk een grote verbetering in de samenwerking met alle betrokken ketenpartners. In het convenant staan gedetailleerde regionale afspraken. Het prettige is dat je elkaar kunt aanspreken op de gemaakte afspraken en actie kunt ondernemen. Deze afspraken geven in de praktijk veel duidelijkheid, omdat iedereen zoveel mogelijk op eenzelfde manier werkt.”

Regionaal medicatiesysteem

Door aansluiting van GGZ Noord Holland Noord is daar nu een nieuwe partner in de medicatieketen bij gekomen. Marcel Monden, geneesheer-directeur bij GGZ NHN: “We zijn continue op zoek naar manieren om de veiligheid voor de patiënt te bevorderen. Dit convenant is een mooie onderschrijving daarvan. Onderlinge afstemming wordt hiermee in goede banen geleid.”

Sinds het convenant zijn afspraken gemaakt over risicovolle handelingen. Verder is er gestart met een regionaal digitaal medicatiesysteem. Thuiszorgmedewerkers hebben hiermee een actueel overzicht van het medicatiegebruik van een cliënt en kunnen daardoor veiliger medicatie toedienen. “Doordat de partijen periodiek met elkaar overleggen is er onderling laagdrempelig contact en worden zaken direct afgestemd”, aldus Noordwest Ziekenhuisgroep. Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) heeft hierin een faciliterende rol. Zorgverzekeraar VGZ heeft de ondersteuning financieel mogelijk gemaakt.