Ggz-sector maakt van leefstijl een vast behandelonderdeel

Leefstijl is heel belangrijk voor de mentale gezondheid, zo vindt de sector. Het helpt niet alleen bij het voorkomen van psychische klachten, maar speelt ook een belangrijke rol bij herstel.

Zorgstandaard

Deze nieuwe zorgstandaard, die samen met mensen in behandeling, hun naasten en ggz-professionals is ontwikkeld, maakt het makkelijker om leefstijlgesprekken te voeren. Onder anderen leefstijlexperts Jeroen Deenik van GGz Centraal en Wiepke Cahn van het UMC Utrecht werkten er ook aan mee. In de zorgstandaard staan tips bij advies over voeding en beweging of doorverwijzingen naar experts, zoals een diëtist of slaapcoach.

Gezonde leefstijl

Hiermee zet de ggz-sector een grote stap vooruit: vanaf 2025 is het stimuleren van een gezonde leefstijl een vast onderdeel van iedere behandeling, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Mentale en lichamelijke gezondheid gaan vaak samen. Daarom is ook de zorgstandaard ‘Somatische screening’ gisteren feestelijk uitgebracht tijdens het Festival van de Leefstijl. In deze zorgstandaard staan tips over het goed in kaart brengen van de lichamelijke gezondheid. Binnenkort zijn zowel de zorgstandaard Leefstijl in de ggz als de zorgstandaard Somatische screening voor iedereen beschikbaar.