GGzE start een Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid

Dat meldt GGzE op 1 juni. De Woenselse Poort werkt al meer dan 15 jaar met ervaringsdeskundigen in de forensische zorg en krijgt veel vragen op dit gebied. EFEd wil met de opgebouwde documentatie en ervaring andere klinieken helpen met hun ontwikkeling en bijdragen aan de onderbouwing van het vak, aldus GGzE. Zo kan bijvoorbeeld personeel van de Woenselse Poort tijdelijk worden uitgeleend.

Hoogleraar

Het EFEd krijgt ook een wetenschappelijke pijler. Zo schrijft GGzE: “Hierin brengen we literatuur, onderzoek en informatie bij elkaar, verschillende kennisbronnen dus. We zijn nu bezig met een hoogleraar die dit verder mee gaat uitwerken. Ons netwerk gaat over de grenzen heen, hij gaat in binnen- en buitenland informatie verzamelen om forensische ervaringsdeskundigheid goed te onderbouwen.”