‘Goede dataspecialisten vinden voor de zorg is geen probleem’

Geoffrey van Meer is data-analist bij RTL. Wat kan de zorg leren van de wereld van de media? “Aarzel niet om mensen die niet mee kunnen een andere plek te geven in de organisatie. Zonder toewijding en ambitie gaat het niet lukken.”

“In de zorg zijn er veel data-issues. Zorgorganisaties worstelen met kwesties van security en privacy. De uitwisseling van informatie is nog beperkt. Ziekenhuizen vinden zelf het wiel uit en delen lang niet alles met anderen. Zo kun je weinig databronnen aan elkaar knopen, waardoor de kwaliteit van de zorg minder is dan deze kan zijn.”

Dat zegt Geoffrey van Meer, Head of Data Intelligence bij mediabedrijf RTL Nederland. Geoffrey is spreker bij de Masterclass Organisatie van Data Analytics op 22 en 23 april. “De wereld van de media is nog meer dan andere sectoren in beweging als het om data gaat”, aldus Geoffrey. “Denk aan techbedrijven als Google en Netflix. Die zetten alles op z’n kop, ook voor RTL.”

Gewoon aan de slag

Dat dwingt je om de zaken anders aan te pakken. Het advies van Geoffrey: ga gewoon aan de slag. “Dat heb ik ook gedaan bij RTL. Toen ik begon in 2014 hadden we geen één data-analist in dienst. Het leven van een mediaprofessional was toen nog vrij overzichtelijk. Je plande advertenties in rond tv-programma’s en daarna was het je belangrijkste taak om de kijkcijfers in de gaten te houden. Er stond ergens een hoek misschien een losse database te pruttelen, maar dat was het wel.”

Inmiddels is er veel veranderd. “We weten meer van onze klanten. We combineren verschillende databronnen. Hierdoor kennen we hun persoonlijke voorkeuren, op het gebied van tv-programma’s en koopgedrag. We kunnen de juiste programma’s aanbieden aan de juiste kijkers, en daar zetten we de juiste adverteerders naast. Allemaal dankzij data-analyse.”

Personaliseren sleutelwoord

Natuurlijk is er een groot verschil tussen de wereld van de media en de zorg, beaamt Geoffrey. “Dat hoef ik niemand uit te leggen. Maar er zijn ook overeenkomsten. Personaliseren is een sleutelwoord. In de zorg bijvoorbeeld bij de opkomst van gepersonaliseerde medicijnen. Een pil die voor mij werkt, werkt voor m’n buurvrouw misschien niet. Hoe beter je medicatie is afgestemd op een kleine groep mensen, hoe effectiever.”

Ook in het stellen van diagnoses spelen data een rol. “Op röntgenfoto’s kan een algoritme sommige zaken al beter zien dan het menselijk oog, bepaalde tumoren in een beginstadium bijvoorbeeld. Ook weer op basis van data. Dat betekent niet dat de machine het gaat overnemen van de dokter, maar het is wel ondersteunend.”

Rol bestuurder cruciaal

Als zorgverleners over de juiste data beschikken, kunnen ze dus beter behandelen. Maar hoe bereik je dat?

De rol van de bestuurder van een zorginstelling is cruciaal, aldus Geoffrey. “Je hoeft als bestuurder zelf geen grote kennis van data te hebben, maar visie is een voorwaarde. Geloof in het belang van data, en dat geloof uitdragen. Anderen enthousiasmeren om verder te komen.”

Dit kost tijd en energie. “Je data-afdeling heeft aandacht en middelen nodig. Aarzel niet om mensen die niet mee kunnen een andere plek te geven in de organisatie. Zonder toewijding en ambitie gaat het niet lukken. Dan blokkeer je een noodzakelijke ontwikkeling.”

Dataspecialisten vinden

Goede dataspecialisten vinden is volgens Geoffrey geen probleem. “De mediawereld wordt in onze wereld als aantrekkelijk beschouwd, maar de zorg is dat zeker ook. Je werkt aan mooie toepassingen die het verschil maken in mensenlevens. Daar kun je op een verjaardag mee aankomen, als dat straks weer mag. Een behoorlijk salaris is natuurlijk een vereiste, maar dat komt echt niet op de eerste plaats.”

Een mooi verhaal vertellen, daar draait het om. “Mensen ervan overtuigen om bij jou te komen werken omdat het relevant is wat je doet. Als dat verhaal klopt, dan komen de mensen vanzelf.”

22 en 23 april: Masterclass Organisatie van data analytics

In de snel veranderende wereld van nu is het meer dan ooit cruciaal om toegang te hebben tot de beste data. Het stelt u in staat gedegen beslissingen te nemen en adaptief te handelen.

Ontdek tijdens de tweedaagse Masterclass Organisatie van data analytics op 22 en 23 april welke strategische keuzes en organisatorische stappen essentieel zijn voor de succesvolle toepassing van data analytics. Geoffrey van Meer is een van de sprekers tijdens de masterclass.