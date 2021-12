Gommers: ‘Jongeren moeten meer hun stem laten horen’

Jongeren

Jongeren moeten volgens hem met een stappenplan komen over hoe we weer kunnen versoepelen. “Ze zullen moeten laten zien dat ze een bijdrage willen leveren aan de toekomst”, aldus Gommers in een interview in debatcentrum De Balie in Amsterdam. “Ik ben 57 en heb een heel goed leven nu, ik heb bijna helemaal geen last van covid, ik ga niet meer uit”, vervolgt de ic-arts.

Gommers

Gommers vindt dat bij het bestrijden van het coronavirus er een onderscheid gemaakt moet zijn tussen jongeren en ouderen. Hij benadrukt dat het virus bijna geen vat heeft op jongeren. “We hadden vorig jaar gehoopt dat als we gevaccineerd zijn we perspectief kunnen bieden aan jonge mensen. Maar nu zijn we twee jaar verder en dat is er nog steeds niet”, aldus Gommers.

De Balie

Hij deed de uitspraken bij een een bijeenkomst in De Balie in samenwerking met het nieuwe journalistieke platform Nieuwskamer. (ANP)