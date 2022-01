Goudse wethouder Corine Dijkstra in Taskforce Wonen en Zorg

Bij elkaar brengen

“In Gouda is recent de eerste woonzorgvisie vastgesteld door de raad”, vertelt Dijkstra in een bericht van de taskforce. “Hiervoor was het niet alleen nodig om de werelden van wonen en zorg bij elkaar te brengen, maar ook om opgaven écht tastbaar te maken in een woonzorganalyse. Onmisbaar hierbij is enthousiasme en urgentiegevoel voor de grote opgave. Dat is ook wat ik hoop in te brengen bij en mee te nemen van de Taskforce. Want met het vaststellen van de visie zijn we er niet.”

Ondersteunen

De Taskforce Wonen en Zorg ging begin 2020 van start om gemeenten te ondersteunen bij het maken van een woonzorgvisie. Bij de taksforce zijn VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK aangesloten.