Gratis zonnebrand patiënten en bezoekers Spaarne Gasthuis

Hiermee zet het ziekenhuis niet alleen in op behandeling, maar ook op preventie, zegt dermatoloog Göran van Rooijen: “Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. UV-licht is een van de grootste, maar vermijdbare risico’s voor alle vormen van huidkanker. We raden iedereen aan om zijn of haar huid te beschermen tegen UV-licht.”

De dispensers met zonnebrand worden in ieder geval deze zomer aangeboden bij de hoofdingangen van de locaties Haarlem-Zuid en Hoofddorp. Van Rooijen is ook ambassadeur van Spot The Dot, een stichting die zich inzet voor de preventie van huidkanker. Göran: “Wij raden iedereen aan om je huid iedere maand van top tot teen te onderzoeken.”