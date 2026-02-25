Griepepidemie nog niet over

De griepepidemie houdt voor de derde week aan, ook al stijgt het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat nauwelijks. Volgens onderzoeksinstituut Nivel is het nog te vroeg om te zeggen dat de lijn afvlakt.

In de afgelopen week gingen 71 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder brachten 68 op de 100.000 mensen grieperig een bezoek aan een huisarts, de week ervoor 62. De meeste mensen met griep zieken thuis uit en gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet.

Milder dan vorig jaar

De epidemie is nog niet zo hevig als vorig jaar. Op het hoogtepunt waren er toen meer dan honderd huisartsbezoeken op elke 100.000 mensen.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Na besmetting kunnen mensen last krijgen van hoesten, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. De meeste mensen kunnen zelf uitzieken, maar sommige patiënten lopen risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een longziekte en mensen met diabetes. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 4700 mensen aan de gevolgen van griep.

