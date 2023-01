Griepgolf slaat extra hard toe in ziekenhuis door hoog verzuim

Ziekenhuizen en zorginstellingen worstelen enorm met de aanpak van de griepepidemie vanwege het oplopende personeelstekort en het hoge verzuim in de sector. Dat zeggen vakbonden NU’91 en FNV Zorg & Welzijn op basis van geluiden uit hun eigen achterban, zo meldt het AD . “Het personeel loopt op zijn tandvlees. Het is op dit moment dweilen met de kraan open.”

De griepepidemie in Nederland leidt – zoals wel vaker in het winterseizoen – tot flink wat uitval onder zorgpersoneel. Bijvoorbeeld in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden, waar een aanzienlijk deel van het zorgpersoneel met griep op bed ligt. “We kunnen het nog aan, maar het is wel een uitdaging om roosters rond te krijgen”, zegt Roeland Franck van het ziekenhuis. “Het is passen en meten met bedden en personeel om onze patiënten de juiste zorg te kunnen geven.” (ANP)