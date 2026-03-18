Groen licht voor IZA‑plan regionale vervolgzorg in West‑Brabant

CZ en Coöperatie VGZ investeren 1,9 miljoen euro in het transformatieplan regionale vervolgzorg in West-Brabant Oost. Hiermee gaan het Amphia Ziekenhuis, huisartsen en verpleeghuizen de vervolgzorg via één aanmeldpunt organiseren, monitoren en sturen.

Vervolgzorg na een ziekenhuisopname – zoals plaatsing in een verpleeghuis, hospice of geriatrische revalidatie – loopt voortaan via het AanmeldPortaal. “Nu krijgen inwoners na een ziekenhuisopname niet altijd de zorg die het best passend is omdat ze moeten wachten voor ze kunnen doorstromen”, vertelt Joyce Oomen regiomanager van CZ. “Met deze aanpak verwachten we dat inwoners sneller op de plek komen die voor hen passend is.”

Voorspelmodel

Het AanmeldPortaal wordt het regionale coördinatiepunt voor huisartsen, spoedposten en ziekenhuizen. Het systeem houdt beschikbaarheid van zorgplekken in de regio bij en beschikt over een voorspel- en plaatsingsmodel. Binnen het Transmuraal Zorgnetwerk West‑Brabant Oost (TMZ) gaan organisaties bovendien op dezelfde manier werken bij ontslag en opname, bij de uitwisseling van gegevens en bij het gebruik van voorspelmodellen.

Amphia Ziekenhuis, Avoord, DeMARQ, Mijzo, Surplus en Thebe willen hiermee capaciteit optimaal inzetten, beter vooruitkijken en tijdig kunnen bijsturen. Het transformatieplan maakt het mogelijk om de voorspel- en toewijzingsmodellen daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Snelle doorstroom

Het portaal is de afgelopen jaren uitgegroeid van een systeem voor alleen spoedaanvragen naar een toegangspoort voor alle aanvragen binnen de vvt-sector. Per “We hebben met elkaar al veel bereikt om de regionale patiëntenreis te verbeteren”, stelt Amphia-bestuurder Christianne Lennards.

Door de zorg beter op elkaar af te stemmen, hoeven patienten minder lang te wachten op passende vervolgzorg. “Snelle doorstroom is niet alleen fijn voor de patiënt. Het zorgt ook voor beschikbare bedden. Zo voorkomen we een overvolle spoedeisende hulp en het uitstellen van operaties.”

IZA-geld

Het plan van het Transmuraal Zorgnetwerk ontvangt 1,9 miljoen euro IZA-geld van CZ en VGZ. Het initiatief wordt gesteund door medisch specialistisch revalidatiecentrum Revant, de GGD, gemeenten en de huisartsenzorggroepen HHT, HZG en Zorroo.