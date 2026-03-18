Groen licht voor IZA‑plan regionale vervolgzorg in West‑Brabant

CZ en Coöperatie VGZ investeren 1,9 miljoen euro in het transformatieplan regionale vervolgzorg in West-Brabant Oost. Hiermee gaan het Amphia Ziekenhuis, huisartsen en verpleeghuizen de vervolgzorg via één aanmeldpunt organiseren, monitoren en sturen.

Vervolgzorg na een ziekenhuisopname – zoals plaatsing in een verpleeghuis, hospice of geriatrische revalidatie – loopt voortaan via het AanmeldPortaal. “Nu krijgen inwoners na een ziekenhuisopname niet altijd de zorg die het best passend is omdat ze moeten wachten voor ze kunnen doorstromen”, vertelt Joyce Oomen regiomanager van CZ. “Met deze aanpak verwachten we dat inwoners sneller op de plek komen die voor hen passend is.”

Voorspelmodel

Het AanmeldPortaal wordt het regionale coördinatiepunt voor huisartsen, spoedposten en ziekenhuizen. Het systeem houdt beschikbaarheid van zorgplekken in de regio bij en beschikt over een voorspel- en plaatsingsmodel. Binnen het Transmuraal Zorgnetwerk West‑Brabant Oost (TMZ) gaan organisaties bovendien op dezelfde manier werken bij ontslag en opname, bij de uitwisseling van gegevens en bij het gebruik van voorspelmodellen.

Amphia Ziekenhuis, Avoord, DeMARQ, Mijzo, Surplus en Thebe willen hiermee capaciteit optimaal inzetten, beter vooruitkijken en tijdig kunnen bijsturen. Het transformatieplan maakt het mogelijk om de voorspel- en toewijzingsmodellen daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

 “Dit transformatieplan geeft de mogelijkheid om voorspel- en toewijzingsmodellen ook daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken.”

Snelle doorstroom

Het portaal is de afgelopen jaren uitgegroeid van een systeem voor alleen spoedaanvragen naar een toegangspoort voor alle aanvragen binnen de vvt-sector. Per “We hebben met elkaar al veel bereikt om de regionale patiëntenreis te verbeteren”, stelt Amphia-bestuurder Christianne Lennards.

Door de zorg beter op elkaar af te stemmen, hoeven patienten minder lang te wachten op passende vervolgzorg. “Snelle doorstroom is niet alleen fijn voor de patiënt. Het zorgt ook voor beschikbare bedden. Zo voorkomen we een overvolle spoedeisende hulp en het uitstellen van operaties.”

IZA-geld

Het plan van het Transmuraal Zorgnetwerk ontvangt 1,9 miljoen euro IZA-geld van CZ en VGZ. Het initiatief wordt gesteund door medisch specialistisch revalidatiecentrum Revant, de GGD, gemeenten en de huisartsenzorggroepen HHT, HZG en Zorroo. Het transformatieplan maakt het mogelijk om de voorspel- en toewijzingsmodellen in de praktijk toe te passen.

17:07 Groen licht voor IZA‑plan regionale vervolgzorg in West‑Brabant
Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Ed

    Het portaal lost het probleem op dat het systeem zelf heeft gecreëerd!
    €1,9 miljoen voor een aanmeldportaal met voorspelmodellen is in wezen een technologische pleister op een organisatorische wond.
    De “doorbraak” bestaat eruit dat instellingen weer gaan samenwerken — maar nu via software, dashboards en toewijzingsalgoritmen in plaats van via een telefoontje. Datgene wat omstreeks 2000 volstrekt normaal was: na hospitalisatie neemt de specialist of de verpleegkundige even contact op met de eerste lijn. Faxje, telefoontje, mailtje.
    Dat is echt geen vooruitgang in de zin van betere zorg. Het is compensatie voor verloren eenvoud.
    Wat ook opvalt:
    Het artikel noemt als resultaat dat patiënten sneller op de juiste plek komen. Maar dat was in 2000 geen probleem van coördinatie — het was gewoon de normale gang van zaken.
    Dat het nu als ‘ambitie’ wordt gepresenteerd, zegt meer over hoe ver we zijn weggezakt dan over hoe ‘innovatief’ dit plan is.
    Hoe ‘innovatief’ zijn plannen voor de zorg die VOOR de introductie van dit stelsel gewoon de dagelijkse standaard waren ?
    Wie verdient aan deze ‘innovatie’?
    Wat een duur circus.