Groene Hart Ziekenhuis stoot revalidatiepoli af

Interessant voor u

Mede door de uitgaven die ziekenhuizen versneld moesten doen door de coronapandemie zijn de ict-uitgaven door ziekenhuizen in 2020 gestegen. In verhouding tot de omzet zijn de ict-uitgaven wel gelijk gebleven. Gemiddeld gaat zo’n 5,7 procent van de omzet naar de kosten voor ICT, blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

Nieuws

Medux neemt Engels familiebedrijf Medequip over

Hulpmiddelenleverancier Medux, in Nederland bekend van onder meer Medipoint, neemt het Engelse familiebedrijf Medequip over. Hiermee vergroot Medux de positie in Europa, vertelt topman Jop Pollmann. CCO René Martens legt uit dat de bedrijven van elkaar kunnen profiteren onder meer als het gaat om digitalisering en logistieke expertise. De overnamesom is niet bekendgemaakt.