Groningen gaat delen huisartsendossier uitwisselen met SEH

De poef duurt zes maanden en wordt uitgevoerd binnen Huisartsengroep Slochterkring, het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en het Martini Ziekenhuis, zo meldt VZVZ op haar website. Het voordeel is dat SEH’s snel over informatie kunnen beschikken, ook als de huisartsenpraktijk gesloten is, en dat de kans op fouten kleiner is

Toestemming

Tot voor kort konden SEH-artsen het huisartsendossier niet opvragen, omdat toestemming van de patiënt om gegevens te delen via een uitwisselingssysteem niet wordt vastgelegd. Dat gebeurt nu wel. De patiënten wordeen hierover geïnformeerd door hun huisarts. Alleen deelnemers aan de proef kunnen gegevens uitwisselen.

Tijdens de proef kunnen de SEH’s een samenvatting opvragen van de patiënten staan ingeschreven bij de zeven deelnemende huisartsenpraktijken. Het is een iets beknoptere samenvatting dan die de huisarts kan delen met de huisartsenpost (HAP), met vooral gegevens en metingen van de laatste tien dagen, de medicatie van de laatste vier maanden en informatie over allergieën en medicijnovergevoeligheid.