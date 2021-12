Groot onderzoek naar effect klimaatverandering op hooikoorts

Het hooikoortsseizoen begint steeds vroeger. Ook dit jaar staan volgens deskundigen hazelaars en elzen al met kerst in bloei. Pollen van deze boomsoorten kunnen voor heftige hooikoortsklachten zorgen. Universiteiten, de zorg, het RIVM en de GGD starten daarom in januari in de Benelux met een groot onderzoek naar het effect van klimaatverandering op allergie.

Het is in de laatste tien jaar vaker voorgekomen dat patiënten met Kerstmis al hooikoortsklachten hadden. Door een warme herfst en een zacht begin van de winter gaan bomen eerder bloeien, terwijl grassen juist langer blijven bloeien. Het pollenseizoen wordt dus steeds langer en de piekconcentratie van stofjes in de lucht neemt toe, aldus onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Wageningen Universiteit. Hogere piekconcentraties zorgen voor heftiger klachten.

Zelftest

Nu alle aandacht uitgaat naar mogelijke coronabesmettingen is hoesten, niezen en snotteren door hooikoorts extra vervelend. Deskundigen adviseren om altijd eerst een zelftest te doen bij klachten. Als die negatief is en de klachten houden aan, is een hooikoortstest bij de huisarts een mogelijkheid. Mensen die al weten dat ze last hebben van hooikoorts moeten toch altijd testen om corona uit te sluiten, aldus de wetenschappers. Wie allergiemedicijnen heeft, doet er goed aan om die te gebruiken om de klachten te onderdrukken.

Gids

Het internationale onderzoek richt zich op de relatie tussen hitte, luchtverontreiniging en pollen. De onderzoekers willen weten welke pollen de meeste ziektelast geven onder veranderende weersomstandigheden. Ook komt er een gids voor de aanplant van openbaar groen, zodat gemeenten de aanplant van planten en bomen die veel allergieklachten veroorzaken kunnen vermijden. (ANP)