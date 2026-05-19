NTVG trekt publicatie terug wegens banden industrie

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) trekt per direct een publicatie terug van de Amsterdamse hoogleraar Joline Beulens. In het bewuste artikel, uit 2007, wordt niet vermeld dat Beulens voor haar onderzoek geld ontving van de alcoholindustrie.

Het artikel was een pleidooi voor matige alcoholconsumptie voor ouderen. Bij één tot twee consumpties per dag zouden volgens de auteurs ‘goede wetenschappelijke argumenten’ zijn voor een beschermend effect op het optreden van hart- en vaatziekten. Dat meldt de Volkskrant. Het artikel sloot af met de zin: ‘Zeker voor oudere patiënten met een hoog risico geldt ‘a glass a day keeps the doctor away’.’

De NTVG trekt het artikel nu terug vanwege nalatigheid in het vermelden van de financier van het onderzoek en omdat er bias in de rapportage zit.

Belangenverstrengeling

Follow the Money toonde vorige maand aan dat Joline Beulens banden had met de alcoholindustrie, zonder dit overal te hebben gemeld. Beulens was de eerste auteur van het bewuste artikel en ze is nu hoogleraar bij het Amsterdam UMC.

Het Amsterdam UMC laat aan de Volkskrant weten: “Op het moment van schrijven was Joline Beulens niet meer werkzaam bij de WUR (Wageningen University & Research red.), waar ze haar promotieonderzoek heeft gedaan. Er was op dat moment dus geen sprake van belangenverstrengeling.”

Drink niet

De stelling uit Beulens artikel worden niet onderschreven door de WHO of het Voedingscentrum. De WHO verklaart dat er ‘geen veilig niveau is’ van alcoholconsumptie. De gezondheidsrisico’s van alcohol beginnen volgens de WHO ‘bij de eerste druppel’. In Nederland luidt het advies van het Voedingscentrum: drink niet. En als je het toch doet, maximaal één alcoholische consumptie per dag.

