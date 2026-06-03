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Oprichter en oud Nivel-directeur Jozien Bensing overleden

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Jozien Bensing, de oprichter en de voormalige directeur van Nivel, is afgelopen maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie aan het ANP. “Het Nivel is dankbaar voor wat zij voor het instituut heeft betekend. Collega’s en oud-collega’s zullen haar missen.”

Nivel is een organisatie die zonder winstoogmerk onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Bensing bestudeerde onder meer contacten tussen zorgverleners en patiënten door videoconsulten op te nemen en die te analyseren. Zij nam in 1975 het initiatief voor de Databank Communicatie in de gezondheidszorg, volgens het Nivel “een mooie, waardevolle afspiegeling van hoe het er achter de gesloten deur van de spreekkamer aan toe gaat” die laat zien welke verbeteringen nodig zijn.

Onderscheiding

Bensing was naast haar werk bij het Nivel hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 2006 won ze de NWO-Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. (ANP)

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